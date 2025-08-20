Primer Plano se llena de denuncias en CNTV por “matonaje” contra periodista y dichos de Pancha Merino sobre bullying

El estelar de Chilevisión, Primer Plano, enfrenta una fuerte polémica tras la emisión de su último capítulo. El programa de farándula se llenó de denuncias en CNTV debido al fuerte ataque que recibió una de las invitadas.

La víctima fue la periodista María Paz Arancibia, quien recibió un duro trato en el programa, lo que provocó indignación masiva en redes sociales. En la plataforma X, calificativos como “matonesco” y “miserable” dominaron el debate entre usuarios que expresaron su repudio por lo ocurrido.

Gran parte del enojo de los televidentes se dirigió hacia los panelistas Pablo Candia, Catalina Pulido y Francisca Merino. En tanto, Cecilia Gutiérrez optó por guardar silencio ante los ataques hacia la exreportera de CHV, mientras que Daniela Aránguiz se sumó en tono irónico desde un contacto externo.

El único que intentó frenar la situación, aunque sin éxito, fue el conductor Julio César Rodríguez, quien trató de dar un espacio de equilibrio a la conversación sin lograr un verdadero contrapeso.

Además, Pancha Merino, por su parte, también fue blanco denuncias por sus dichos sobre el acoso laboral e infantil. Ya, ante la difícil experiencia que vivió María Paz Arancibia en Sígueme, optó por hacer una analogía con el bullying.

“Es como el niñito del que todos se burlan”, comentó. Y luego, agregó: “Algo hay en ese niño, que tiene una carencia. Por supuesto, es un niño, hay que trabajarlo con un profesional y nosotros como adultos tenemos que ir a un profesional, para hacernos responsables (...) Uno nunca es víctima, siempre es responsable”.

Denuncia ingresada, primera vez hago esto, pero escuchar la liviandad con la que hablaron de niños que sufren tanto con el bullying me pareció nefasto #PrimerPlanoCHV pic.twitter.com/qCB1mkHyc5 — Clau Latorre (@latorrebravo) August 18, 2025

Nunca voy a soportar el bullying ni el acoso , ni las burlas de verdad que no y que se transmita en tv abierta @chilevision @CNTVChile #PrimerPlanoCHV pic.twitter.com/DIcc4jR8ok — Rodri (@villanueva017) August 18, 2025

Que mejor terminando un domingo 💅funando a Cata Pulido y Pancha Merino 😎😌 #PrimerPlanoCHV con denuncias CNTV por apología al bullying pic.twitter.com/S05FrHD1Lx — Pollito🐣🧗🏻‍♀️🏔🏕🌳38% (@SGF76717518) August 18, 2025

Oye el nivel de desinformación el q transmite #primerplanoCHV acabo d escuchar LITERAL Q "UNA PERSONA Q SUFRE BULLIYING TIENE RESPONSABILIDAD DE AQUELLO" algo q decir el CNTV? El nivel de matonería q está viviendo es indignaste.

Ojalá q nadie que sufra abuso tenga q victimizarse pic.twitter.com/Ym1YI93q3l — Vale Rodríguez (@valeemala) August 18, 2025

¿Cuántas denuncias se han realizado contra Primer Plano en CNTV?

Según confirmó el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a Glamorama, las quejas ciudadanas aumentaron a 1.682, luego de que inicialmente se reportaran poco más de 500 reclamos relacionados con el “maltrato de panelistas hacia una invitada-entrevistada”.

Por su parte, Catalina Pulido se refirió a la controversia antes de conocerse la magnitud del aumento en el número de reclamos al CNTV.

En el programa Que Te Lo Digo declaró: “El Primer Plano tiene 500 denuncias del CNTV, pero no se dan cuenta de que esto es farándula, ella se sentó ahí, no gratis, se sentó pagada, y no creo que por poca plata”.