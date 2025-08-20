;

Sebastián Alvear logra el oro 15 de Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025

El kayakista nacional se impuso en los 1.000 metros de la prueba.

Carlos Madariaga

Este miércoles, el Team Chile volvió a festejar un título en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Todo en el primer día de acción del canotaje, donde Sebastián Alvear se quedó con el primer lugar en los 1.000 metros del kayak.

Con un tiempo de 3 minutos, 52 segundos y 65 centésimas, el nacional logró la medalla de oro en la Bahía de Asunción, desplazando por más de 2 segundos al argentino Vicente Vergauven y por más de 4 segundos al canadiense Jéremy Lantz.

Sebastián Alvear viene de ser séptimo del mundo en el K1 1.000 metros y todavía le quedan cuatro pruebas más por disputar.

Así las cosas, el Team Chile llegó a su victoria número 15 en los Juegos Panamericanos Junior, además de 10 platas y 16 bronces, situándose a dos oros de dar alcance a Argentina en el quinto lugar del medallero.

