Con dos medallas en el patín carrera, Chile llega a los 40 podios en los Juegos Panamericanos Junior 2025 / Team Chile

El Team Chile alcanzó hoy miércoles las 40 medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Todo luego que, en el patín carrera, nuestros representantes sumaron dos medallas en la última jornada de la especialidad en el evento.

Primero destacó Camila Carreño, que logró la medalla de plata en los 5.000 metros puntos, donde quedó segunda por apenas un punto, solo superada por la colombiana Yicel Giraldo.

Tras ella, en la misma especialidad, Gabriel Reyes obtuvo el bronce tras finalizar a 14 unidades del campeón, el ecuatoriano Nicolás García.

Tanto Carreño como Reyes buscarán su revancha la tarde de este miércoles, pues los dos competirán en los 10.000 metros eliminación.

Con esto, Chile ya suma 40 medallas: 14 de oro, 10 de plata y 16 de bronce, que lo sitúan en el sexto lugar del medallero en Asunción 2025.