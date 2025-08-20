;

Nuevo remate final de Corona: cuándo es y cómo participar en el evento que tiene ropa, computadores y electrodomésticos

Esta semana se realizará la primera subasta, que entregará al mejor postor diversos bienes de la empresa que se despidió este año.

Javier Méndez

Luego de que se oficializara la quiebra de Multitiendas Corona en Chile, producto de deudas millonarias que no pudieron solventarse, esta semana parte los remates de los bienes de la empresa.

El primer evento será 100% online y estará a cargo de Remates del Río, desde donde explicaron que se vienen varias instancias para también liberarse del stock que quedó en tiendas.

Todo se realiza este jueves 21 de agosto a las 11:00 horas a través del sitio web de la empresa. El martillero concursal será Nicolás del Río.

Para inscribirse en la instancia también se deberá ingresar al portal www.rematesdelrio.cl y completar el formulario pertinente.

El catálogo es bastante amplio e incluye prendas de vestir, percheros, zapatos, electrodomésticos, televisores, computadores, artículos de oficina y hasta un maniquí.

Se trataría de objetos que formaron parte de las oficinas centrales de Corona en Huechuraba.

El detalle de los lotes y las imágenes de los mismos se pueden revisar pinchando este enlace.

“Sólo podrán participar en el remate vía online quienes hayan constituido la garantía en forma previa al remate y hasta 1 hora antes del inicio de éste”, se explica en las bases de la instancia.

La entrega de bienes se realizará hasta el próximo jueves 28 de agosto y se espera que próximamente se organicen nuevas instancias similares.

