Un hallazgo que parece sacado de una película sorprendió a un agricultor del departamento de Antioquia, Colombia.

Mientras trabajaba en su finca, José Mariena Cartolos descubrió enterrados 600 millones de dólares en efectivo, presuntamente vinculados a Pablo Escobar.

El hombre se encontraba ampliando una zona de cultivo de palma en un terreno familiar con más de 200 años de historia.

Precisamente cuando golpeaba el suelo se topó con varios bidones metálicos oxidados, escondidos a más de un metro de profundidad.

Dentro de los recipientes se ocultaban cientos de fajos de billetes en dólares dentro de bolsas plásticas para protegerlos de la humedad. Las autoridades colombianas acudieron de inmediato al lugar y comenzaron una investigación para determinar el origen exacto del dinero.

Los primeros indicios, señalados por medios locales, apuntan a que estos fondos serían parte de las famosas “caletas” utilizadas por el cártel de Medellín en los años 80 y 90, cuando Escobar buscaba esconder grandes cantidades de efectivo que no podía blanquear ni mover fácilmente.

No es la primera vez que se encuentran tesoros del capo. Tras su muerte en el año 1993, muchos de sus escondites quedaron olvidados, y aún hoy se siguen hallando restos de su fortuna.

Al menos en esta esta ocasión, José Mariena entregó el dinero a las autoridades. Se informó que esa suma se destinaría a programas sociales, infraestructura y proyectos comunitarios, con el objetivo de beneficiar a la población.