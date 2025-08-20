“No puede ser de pollo y pavo”: SERNAC oficia a Ariztía y Sopraval por cuestionamientos sobre rotulado de “pechugas de pavo” / LauriPatterson

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a las empresas Ariztía y Sopraval luego de que un medio de comunicación denunciara la posible inclusión de carne de pollo en productos comercializados como “pechuga de pavo”.

El Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que el objetivo de esta medida es conocer en detalle la versión oficial de cada compañía y determinar qué acciones de información están tomando frente a los consumidores. “Queremos escuchar primero a las empresas respecto de lo que nos informan en relación con esto y, cuando tengamos los antecedentes, vamos a tomar todas las medidas que correspondan, porque si se verifica una infracción, estaríamos ante una situación grave”, advirtió.

Herrera recalcó que la ley establece que el rotulado debe reflejar de forma fiel la composición de los alimentos: “Si señala ser con carne de pavo, tiene que ser de pavo; no puede ser de pollo y pavo si ello no está claramente declarado”. En ese sentido, la autoridad advirtió que de confirmarse la práctica, podría configurarse una infracción a la Ley del Consumidor, en particular por información falsa o publicidad engañosa.

De manera paralela, el SERNAC ofició al Ministerio de Salud, organismo competente en la fiscalización de la rotulación y composición de alimentos, con el fin de coordinar una respuesta integral que refuerce la vigilancia de mercado. El Reglamento Sanitario de los Alimentos obliga a que todo producto envasado indique claramente su verdadera naturaleza, la lista completa de ingredientes y la información nutricional, entre otros aspectos.

La investigación busca determinar si las empresas cumplieron con la normativa vigente y asegurar que los consumidores tengan acceso a información veraz y oportuna.

Respuesta de Agrosuper

Desde Agrosuper entregaron un comunicado, donde señalan que “estamos constantemente adaptando nuestros productos para adecuarnos a las tendencias de consumo, protegiendo siempre la calidad y conveniencia de los mismos, sin modificar su esencia y cumpliendo siempre con la normativa vigente aplicable".

En el escrito explican que “la gripe aviar impactó a Brasil, nuestro principal proveedor de pavo, afectando la disponibilidad de esta materia prima”, y justificaron la medida con que “como empresa de alimentos debemos adecuarnos a las condiciones del mercado para mantener siempre la disponibilidad de productos para los consumidores”.

“En todos nuestros productos, los ingredientes se encuentran debidamente informados en el packaging, ofreciendo alimentos de la más alta calidad e inocuidad”, finalizan.



