La Pintana: ¿Cómo son los cuatro modelos de viviendas sociales del nuevo barrio La Platina? / Minvu

Este martes, el presidente Gabriel Boric presenció la inauguración de la primera etapa del proyecto habitacional “Eco Barrio La Platina” ubicado en la comuna de La Pintana.

Este plan contempla la construcción y entrega de 4.500 viviendas, de las cuales 1.203 ya fueron adjudicadas a las familias, las que accedieron al subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49.

Esta primera entrega corresponde a los primeros 17 de los 61 comités de vivienda que participan del proyecto, que llevan constituidos más de 10 años, con familias que son mayoritariamente lideradas por mujeres.

El diseño de vivienda se caracteriza por barrios pequeños, los cuales cohabitan en un espacio comunitario rodeado de plazas, huertos, puntos de reciclaje, y otros.

¿Cómo son las casas?

El proyecto posee, al menos, cuatro tipos de viviendas, las cuales se dividen por letra. En ese contexto, todas son construidas con materiales aislantes y están sujetas a posibilidad de ampliación.

¿Cuáles son los inmuebles?

A continuación, podrás ver todas las viviendas de este proyecto con algunas de sus características. Sin embargo, si quieres más especificaciones puedes visitar el sitio oficial del proyecto habitacional.

Casa A

Ampliar

Esta es una casa pareada de dos pisos con terrenos desde 92,87 m2. Posee dos dormitorios, un baño, estacionamiento, cocina y antejardín, entre otros.

Casa B

Ampliar

Esta es una propiedad aislada de tres pisos con terrenos desde 86,05 m2. Posee tres dormitorios, un baño, estacionamiento, cocina y antejardín, entre otros.

Casa D

Ampliar

Dirigida para gente con movilidad reducida, la casa D es de un piso y los terrenos van desde los 149,68 m2. Posee dos dormitorios, cocina y baño, entre otros espacios.

Casa E

Ampliar

Esta es una casa aislada de dos pisos dirigida para personas en situación de discapacidad, según el sitio web oficial. Tiene dos dormitorios, un baño, cocina, estacionamiento, jardín, entre otros.

Eco Barrio La Platina

Las autoridades señalan que este Eco Barrio La Platina contempla un parque de 42 hectáreas, un jardín infantil, hospital, centros de salud y más.

Este proyecto nace bajo el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49.