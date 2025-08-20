Familia demanda a Mall Boulevard Marina Arauco por menor que casi pierde una mano en escalera mecánica

El Mall Boulevard Marina Arauco afronta un complejo momento debido a una demanda presentada en su contra por parte de una familia que sufrió un accidente con las escalera mecánicas.

El hecho ocurrió en junio de 2023, cuando Florencia, de entonces 3 años quedó con graves lesiones al quedar atrapada en las escalera.

Ese día, la menor se encontraba en el centro comercial junto a su madre, Milisen Ortega, su padre, Arturo Painian, su abuela y su hermano mayor.

Mientras ascendían por una escalera, la niña sufrió un accidente debido a una abertura en el sistema mecánico.

El incidente le causó lesiones severas en su mano derecha, requiriendo tres intervenciones quirúrgicas para su reconstrucción.

“El dolor que sufrió mi hija ese día y todo lo que vino después no se borra nunca”, recuerda Milisen Ortega, quien asegura que el proceso de recuperación ha sido largo y doloroso.

Por su parte, Arturo destaca que el apoyo de especialistas ha sido clave, aunque aún queda un camino complejo por recorrer.

Más de dos años después del accidente, la familia mantiene firme su decisión de presentar una demanda por $600 millones contra el centro comercial.

La acción legal busca obtener una compensación por los daños físicos y psicológicos sufridos por la menor. Además, se espera que este caso impulse una revisión de los protocolos de seguridad en los centros comerciales para prevenir futuros accidentes.

El caso ha puesto nuevamente en discusión la seguridad en los centros comerciales y su responsabilidad frente a accidentes que pueden cambiar vidas para siempre.