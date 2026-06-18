EE.UU. confirma que la Armada levantó el bloqueo al estrecho de Ormuz y los puertos de Irán

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, declaró este jueves una serie de avances operativos clave en el marco del acuerdo diseñado para poner fin al conflicto armado en Medio Oriente. Durante una conferencia de prensa efectuada en las dependencias de la Casa Blanca, la segunda autoridad de la administración norteamericana confirmó que la Armada estadounidense procedió a levantar el bloqueo sobre los puertos iraníes, una maniobra que ya viabilizó de forma inmediata el paso de más de una docena de buques mercantes por la zona de control.

En materia energética y de transportes, Vance ratificó que las medidas de mitigación han tenido un impacto directo en las vías fluviales más estratégicas del planeta, asegurando que actualmente fluye por el Estrecho de Ormuz la mayor cantidad de petróleo crudo desde que se iniciaron formalmente las hostilidades bélicas. Sin embargo, este despliegue técnico contrasta con la fragilidad diplomática del proceso: aunque la Casa Blanca había planificado originalmente una ceremonia oficial de firma para este viernes en Suiza, el destino de dicho encuentro es de carácter incierto debido a la persistente ola de informaciones contradictorias que emanan tanto de los canales gubernamentales de Estados Unidos como de Irán.

Exigencias a Hezbolá y la postura de Netanyahu

En el plano de los compromisos de seguridad internacional, el vicepresidente estadounidense detalló que el documento de entendimiento con Teherán es taxativo en obligar a la República Islámica a contener de forma efectiva a las milicias de Hezbolá, impidiendo cualquier tipo de ofensiva armada en contra del territorio de Israel. Vance advirtió de manera explícita que la eventual reactivación de dichos ataques justificaría una respuesta militar por parte de las fuerzas israelíes.

Respecto a las condiciones de habitabilidad y tregua en la zona fronteriza, el dignatario estadounidense diagnosticó que se han consolidado “avances radicales” en el Líbano, evidenciados en un escenario con “menos tiroteos”. Pese a la valoración positiva, la Casa Blanca matizó las expectativas de paz al añadir que, incluso bajo el régimen de un alto el fuego formal, “seguirá habiendo pequeños brotes de violencia de vez en cuando”. Esta cautela coincide con los emplazamientos políticos de la región, luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saliera al paso prometiendo de forma tajante que las fuerzas de su país permanecerán desplegadas en el sur del Líbano “mientras las necesidades de seguridad de Israel lo requieran”.

Ultimátum del Pentágono a los aliados de la OTAN

En paralelo a las negociaciones en Medio Oriente, el plano de la defensa global sumó un nuevo foco de tensión tras las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El jefe del Pentágono arremetió con dureza este jueves en contra de los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), abriendo un flanco de distancia institucional con el bloque europeo.

Hegseth anunció de manera oficial el inicio de una revisión técnica de seis meses por parte del estamento militar estadounidense sobre la presencia y distribución de sus fuerzas e infraestructura en Europa. El secretario de Estado norteamericano advirtió que el resultado final de dicha auditoría de cuarteles y dotaciones estará directamente supeditado y dependerá de la rapidez con que los gobiernos europeos asuman de una vez la responsabilidad económica y operativa de su propia seguridad continental.