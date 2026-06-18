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VIDEO. Princesa Alba explora sus contradicciones en “Ella y Yo”, el nuevo adelanto de su próximo disco

La artista explora la dualidad entre su vida pública y privada en el segundo sencillo de su próximo álbum, acompañado por un videoclip dirigido por Bernardo Quesney.

Nelson Quiroz

PRINCESA ALBA

PRINCESA ALBA

La cantante chilena Princesa Alba presentó Ella y Yo, el segundo sencillo de su próximo álbum de estudio, una apuesta de pop electrónico bailable que profundiza en los conflictos internos, la identidad y la dualidad personal.

La canción, producida por Francisco Victoria, muestra una faceta más introspectiva de la artista, quien utiliza la música para reflejar la tensión entre su vida pública y su mundo privado.

A través de versos que retratan un diálogo interno permanente, el tema aborda las contradicciones que surgen entre distintas versiones de una misma persona.

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Según explicó la cantante, la inspiración surge de la convivencia entre su personaje artístico y su lado más íntimo. Ella y Yo retrata ese choque constante entre quien está sobre el escenario y quien enfrenta las exigencias cotidianas fuera de él, una experiencia que, asegura, resulta universal.

Más allá de su contenido emocional, el sencillo también representa una declaración artística. Con este lanzamiento, Princesa Alba reafirma su compromiso con el pop en un contexto musical dominado por otros géneros.

La artista define este nuevo trabajo como un homenaje a figuras que marcaron su formación musical, entre ellas Britney Spears, Lady Gaga, Madonna, Kylie Minogue y Carly Rae Jepsen.

El estreno llega acompañado de un videoclip dirigido por Bernardo Quesney y producido por la productora EQUECO, reforzando la estética y el relato detrás de la canción.

Ella y Yo ya está disponible en plataformas digitales y anticipa una nueva etapa creativa para Princesa Alba, marcada por una sonoridad pop más definida y una exploración más profunda de su universo personal.

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