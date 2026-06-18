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The Orchestra regresa a Chile con los grandes éxitos de ELO: revisa el recinto y la venta de entradas

El retorno de la banda al país promete una noche llena de nostalgia, rock sinfónico y clásicos inmortales. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Créditos: Teresa Pyskaty

Créditos: Teresa Pyskaty

La majestuosidad del rock sinfónico volverá a Chile. The Orchestra, agrupación integrada por exmiembros de Electric Light Orchestra (ELO) y ELO Part II, confirmó un nuevo concierto en el país para reencontrarse con sus seguidores.

El show se realizará el 30 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello, en la región Metropolitana, donde la banda repasará parte del repertorio más emblemático ligado al legado de ELO.

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El espectáculo promete un viaje por canciones que marcaron generaciones, con arreglos orquestales, virtuosismo instrumental y la fuerza escénica que convirtió a Electric Light Orchestra en una de las historias más reconocibles del rock progresivo y sinfónico.

Cuándo comienza la venta de entradas para The Orchestra en Chile

La venta general de entradas comenzará el lunes 22 de junio, desde las 10:00 horas, a través del sistema Ticketmaster (disponible aquí).

La historia de The Orchestra está directamente conectada con el legado de la banda nacida en Birmingham, Inglaterra, que redefinió el sonido del rock al mezclar guitarras eléctricas, estructuras clásicas, melodías pop y una estética futurista.

Músicos como Mik Kaminski, Kelly Groucutt, Louis Clark y Hugh McDowell fueron parte fundamental de discos clave como Eldorado, Face the Music, A New World Record, Out of the Blue, Discovery y Xanadu, trabajos que ayudaron a consolidar un catálogo que superó los 50 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Chile ya vivió de cerca ese legado. En 2005, The Orchestra se presentó en el Festival de Viña del Mar, donde hizo cantar a la Quinta Vergara y obtuvo la Antorcha de Plata, sellando una conexión especial con el público nacional.

Desde comienzos de los años 2000, la agrupación ha recorrido más de 50 países, manteniendo viva la herencia musical de ELO. Su historia reciente también incluye el documental No Rewind: The Orchestra Starring ELO Former Members, estrenado en 2024.

Ahora, el regreso a Chile se proyecta como una noche de nostalgia, rock sinfónico y clásicos inmortales en Gran Arena Monticello.

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