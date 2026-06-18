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Presidente Kast tras reunión por ingreso irregular de niños haitianos: “Hay que actuar con urgencia y seriedad”

El Mandatario encabezó una cita con representantes de los poderes del Estado para abordar las denuncias por ingreso irregular de menores a Chile.

Juan Castillo

Presidencia

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El Presidente José Antonio Kast se refirió a la reunión sostenida con representantes de los distintos poderes del Estado y autoridades de Gobierno, en medio de las investigaciones por el ingreso irregular de niños y niñas haitianos a Chile.

La cita buscó coordinar acciones institucionales frente a las denuncias que apuntan a la llegada de menores al país bajo procesos de reunificación familiar que estarían bajo revisión, y cuyo paradero aún es materia de investigación.

Tras el encuentro, el Mandatario aseguró que el tema fue tratado como una prioridad para el Estado.

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“Nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile”, señaló.

En esa línea, el Presidente remarcó que el foco debe estar puesto en el resguardo de los menores involucrados. “La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”, afirmó Kast.

La reunión se suma a las coordinaciones anunciadas por el Gobierno para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, ordenar el intercambio de información entre instituciones y colaborar con las investigaciones en curso.

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