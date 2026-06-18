Dejó una huella imborrable en la música: confirman muerte del cantante Alex Bueno a los 62 años

El mundo de la música latina despide a un ícono. El jueves de esta semana se confirmó la muerte de Alex Bueno, reconocido cantante dominicano de bachata, merengue, salsa y balada, a los 62 años.

La información fue confirmada a través de un comunicado difundido por el equipo del artista, donde se detalló que el fallecimiento ocurrió en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de New York, a las 9:43 de la mañana”, señalaron.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, sigue el texto.

La muerte del intérprete ocurre luego de meses complejos para su salud. En 2025, el mismo fue sometido a una cirugía cerebral, luego de que le detectaran una lesión en la cabeza.

Tras la intervención, se informó que el tumor extirpado contenía células cancerígenas, por lo que el artista inició un tratamiento médico en el país norteamericano.

Días antes de su fallecimiento, su equipo había pedido oraciones por su recuperación y señaló que el artista seguía batallando con fe, con la esperanza de volver a los escenarios.

Alex Bueno fue una de las voces más reconocidas de República Dominicana. Durante su carrera popularizó canciones como Que vuelva, Ese hombre soy yo, El jardín prohibido, Colegiala y Qué cara más bonita. Miles de personas lamentaron la pérdidas en el post.