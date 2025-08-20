Ley FES: en qué consiste el proyecto que pone fin al CAE y crea un nuevo financiamiento para la educación superior

Es una de las promesas más emblemáticas de la campaña por la que resultó electo Gabriel Boric. Poner fin al CAE es un proyecto que el promio mandatario pidió legislar “pensando en las familias y la educación”.

El Gobierno impulsa un proyecto de ley que reorganiza y condona deudas educativas y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES), con el objetivo de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y reemplazarlo por un mecanismo público y contingente al ingreso. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara el 13 de agosto y ahora debe ser votada por la Sala, para luego pasar al Senado a su segundo trámite.

¿Qué es el FES y a quiénes cubre?

El FES permitirá cursar estudios superiores sin pagar arancel ni matrícula mientras se estudia, en instituciones chilenas que adhieran al nuevo instrumento. Será de adhesión voluntaria y sin requisitos de puntaje PAES ni acreditación socioeconómica. En instituciones adscritas a gratuidad, cubrirá a estudiantes desde el séptimo decil; en instituciones no adscritas a gratuidad, beneficiará a todos los deciles. Las instituciones podrán aplicar un cobro adicional a los beneficiarios que pertenezcan al 10% de mayores ingresos.

¿Cómo se devuelve?

La retribución al FES comenzará un año después del egreso o interrupción, será contingente al ingreso y tendrá un tope de 8% del sueldo. Se establece un tramo exento de $500.000 mensuales; sobre ese umbral, se aplican tramos progresivos en función del ingreso. La duración del pago será equivalente a dos años por cada semestre cursado (ejemplo: carrera de 5 años = 20 años de retribución).

Flexibilidad, tope de pago y cupos

Durante la discusión se introdujeron ajustes:

Flexibilización : el estudiante podrá financiar con FES 50%, 75% o 100% del arancel regulado.

: el estudiante podrá financiar con FES del arancel regulado. Tope a la retribución : si una persona ha pagado el equivalente a 3,5 veces el arancel regulado y ha cumplido 90% del plazo de retribución, podrá extinguir su obligación.

: si una persona ha pagado el y ha cumplido de retribución, podrá su obligación. Cupos: quienes hoy tienen CAE, Fondo Solidario o becas podrán traspasarse al FES; además, se fijan 80.000 cupos para futuros estudiantes, con el fin de asegurar sostenibilidad fiscal.

Plan de condonación para deudores (CAE, Fondo Solidario y Corfo)

El proyecto incorpora un plan especial de condonación para deudores actuales:

Condonación inicial : se calcula según condición académica (egreso/interrupción), situación de pago (al día/en mora) y cuotas pagadas respecto del total pactado.

: se calcula según (egreso/interrupción), (al día/en mora) y respecto del total pactado. Condonación adicional por pago anticipado : dentro de 60 días hábiles desde la adhesión al plan, quien pague el 75% de la deuda restante (tras la condonación inicial) verá condonado el 25% final.

: dentro de desde la adhesión al plan, quien pague el (tras la condonación inicial) verá final. Condonación mensual (progresiva): lo que quede por pagar se ajustará a una cuota tope del 8% del sueldo, con exención bajo $500.000 y sin superar la cuota que resultaría luego de la condonación inicial.

Beneficio tributario para quienes ya pagaron el CAE

Las personas que ya terminaron de pagar su CAE—sin importar cuándo—podrán acceder a una rebaja anual del Impuesto Global Complementario o de Segunda Categoría de 4 UF (si egresaron) o 6 UF (si no terminaron la carrera), por 20 años.

¿Qué cambia en la práctica?

De aprobarse, el FES sustituirá al CAE y otros créditos, estableciendo un pago posgraduación, progresivo y con seguro de ingresos bajos, además de un plan de salida para deudores actuales y un alivio tributario para quienes ya cumplieron. La ruta legislativa continúa en la Sala de la Cámara y luego en el Senado.