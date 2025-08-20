;

Cámara de Diputados vota este miércoles proyecto de fin al CAE: Presidente Boric reforzó llamado a aprobarlo

El Mandatario señaló que “no se trata de propinarle una derrota o una victoria al gobierno, se trata de personas que terminaron con una pesada mochila”.

Cámara de Diputados vota este miércoles proyecto de fin al CAE: Presidente Boric reforzó llamado a aprobarlo

Para este miércoles, desde las 10:00 horas, la sala de la Cámara de Diputados tiene programado votar el proyecto que crea un nuevo instrumento de Financiamiento a la Educación Superior (FES) y que pone fin al CAE.

La iniciativa, presentada por el Presidente Gabriel Boric, busca reemplazar los actuales créditos estudiantiles por un nuevo sistema de financiamiento público moderno y eficiente, dejando fuera a las entidades financieras privadas.

Asimismo, considera un plan integral para reorganizar y condonar las deudas existentes del CAE, Fondo Solidario y Corfo.

“No se trata de propinarle una derrota o una victoria al gobierno”

Durante esta jornada, el Presidente Boric se refirió a la votación desde la comuna de Coelemu: “Le quiero pedir a los parlamentarios que voten con la mano en el corazón pensando en las familias que tienen deudas”

Agencia UNO | El Presidente Gabriel Boric

“Esto no se trata de propinarle una derrota o una victoria al gobierno, se trata de personas que buscaron alternativas para mejorar su calidad de vida y terminaron con una pesada mochila que les ha impedido surgir”, añadió.

