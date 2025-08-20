Caso Democracia Viva: afirman que Fiscalía acusará a diputada Catalina Pérez y pedirá 10 años de cárcel

La Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó la acusación contra la diputada desaforada Catalina Pérez y parte de su círculo cercano en el marco del caso Democracia Viva.

Junto a la parlamentaria fueron incluidos su expareja, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras; la exconcejal Paz Fuica y otros tres imputados, todos vinculados a convenios cuestionados entre fundaciones y el Estado, recogió La Tercera.

Agencia Uno Ampliar

El escrito, según el citado medio, detalla que la legisladora y tres de los acusados enfrentarán cargos por tres delitos consumados de fraude al fisco. Para ellos, el Ministerio Público solicitó una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o en empresas con contratos con el Estado. La acusación incluye también multas equivalentes a la mitad del perjuicio ocasionado.

En el caso de Fuica y Contreras, su participación en otras aristas del escándalo eleva el riesgo penal: ambos arriesgan sanciones que en conjunto podrían alcanzar hasta 35 años de cárcel. La investigación sostiene que las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte fueron parte de un entramado que permitió desviar recursos mediante convenios irregulares con organismos estatales.

Para sustentar el caso, la Fiscalía anunció que llevará al juicio oral a 146 testigos y una decena de peritos. Con ello, busca acreditar el esquema de financiamiento irregular y responsabilidades penales en uno de los episodios más graves de cuestionamiento al uso de fondos públicos en los últimos años.