“Cuando Matthei recorre las calles es...”: Sutil contradice a Kast y destaca liderazgo de la candidata

Juan Sutil valora el triunfo del Rechazo en el Plebiscito 2022: "Es un día de orgullo para todos los chilenos"

El empresario y encargado estratégico del comando de Evelyn Matthei, Juan Sutil, puso énfasis en la capacidad de la candidata para conectar con la ciudadanía, marcando diferencias con la visión del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En diálogo con CNN Chile, Sutil afirmó que la candidatura de Matthei sobresale por su experiencia y cercanía con la población: “Cuando Matthei recorre las calles es una cosa impresionante. Y pienso que ese voto va a estar presente al final de esta carrera”, destacó.

El empresario también criticó la postura de Kast respecto al rol del Congreso, señalando que gobernar únicamente por decreto es insuficiente.

“José Antonio Kast tiene posiciones mucho más categóricas, que quizás no podrá convocar acuerdos. El Congreso y el Poder Legislativo son importantes en Chile”, dijo, recordando el respaldo ciudadano al Congreso durante el plebiscito constitucional de 2022.

Revisa también Por siete meses: Metro de Santiago anuncia cierres en estación Baquedano por obras en L7

Sutil además puso en duda la coherencia de la candidatura de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y señaló que su ideología, según él, ha mostrado resultados negativos en otros países.

En contraste, defendió la trayectoria de Matthei como exministra y parlamentaria, destacando su capacidad de gestión y liderazgo: “Evelyn tiene la capacidad de convocar, de gestionar, porque fue una buena diputada, senadora y excelente ministra”.

Finalmente, el encargado estratégico concluyó que la experiencia de Matthei en la administración pública y su cercanía con la ciudadanía la posicionan como una candidata sólida en un momento clave para Chile.