Jeannette Jara y candidatura de Jadue como diputado: “Si hubiese sido él, me habría dedicado a defenderme en los tribunales”

Durante esta jornada, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a la candidatura a la Cámara de Diputados del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Esto luego de que el exjefe comunal, quien atraviesa un proceso judicial por el llamado caso “Farmacias Populares”, fuera ratificado por el Partido Comunista (PC) como opción el Congreso.

En ese sentido, Jara mostró sus reparos sobre esta dedición en conversación con Mucho Gusto, donde señaló que “si yo hubiese sido él, me habría dedicado a defenderme los tribunales, pero hay decisiones que toman algunas personas, y bueno, será“.

Además, expresó su disconformidad por la inscripción de dos listas parlamentarias del sector. “A mí me habría gustado tener una pura lista, me habría gustado tener puros candidatos que no hubiesen tenido que estar preocupado de estarse defendiendo a la vez, pero es lo que hay y no voy a estar respondiendo por cada uno de ellos“, aseveró.