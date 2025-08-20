;

Impacto en redes: influencer muere frente a su hijo tras quedar en medio de una balacera

La joven de 27 años viajaba con su madre, su esposo y el menor de 4 años.

Javiera Rivera

Una joven madre de 27 años, reconocida en redes sociales por su carisma y consejos de maternidad, fue víctima de una bala perdida cuando dos conductores se enfrentaron en plena vía pública.

Según medios internacionales, la tragedia ocurrió en Glendale, Arizona, cuando Yarely Ashley Hermosillo viajaba en el auto de su esposo junto a su madre y su hijo de 4 años.

Mientras esperaban en un semáforo, un altercado entre dos conductores terminó en disparos. Uno de ellos, identificado como Jesús Preciado Dousten (33), sacó un arma y abrió fuego.

Fue en ese momento que la bala atravesó la ventana del auto en el que iba Yarely, impactándola en la cabeza.

La influencer, que acumulaba más de 300.000 seguidores en Facebook, Instagram y TikTok, fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero falleció poco después.

El agresor fue detenido por la policía tras ser identificado gracias a cámaras de vigilancia. Se le imputan cargos por asesinato en segundo grado, agresión agravada y posesión indebida de armas.

Glendale Police

Por su parte, la familia de Yarely, devastada por la pérdida, difundió un comunicado en el que la describen como “una esposa amorosa, una madre dedicada y un alma hermosa cuya luz iluminaba a todos los que la conocieron”.

Las autoridades de Glendale calificaron el caso como un hecho “inexplicable y evitable”, señalando que la víctima fue una inocente atrapada en la violencia de otros.

