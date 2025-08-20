;

Quién es Alexandra Litvinova: la modelo rusa que será madre del hijo de Alexis Sánchez

Profesional del modelaje en grandes capitales del fashion, ahora comparte su vida con el delantero chileno.

Alexandra Litvinova, de 25 años, es una destacada modelo rusa que actualmente mantiene una relación con el futbolista chileno Alexis Sánchez y será la madre del futuro hijo del futbolista nacional. Nacida el 13 de enero del 2000, Litvinova acumula una década de experiencia en la industria del modelaje, trabajando en ciudades emblemáticas como Milán, Nueva York, Londres y Miami

Representada por la prestigiosa agencia Next Management, Litvinova posee una presencia internacional establecida. Según su perfil profesional, mide aproximadamente 1,73 m y ha desarrollado campañas y editoriales globales.

Un vínculo que floreció en Chile

La relación se hizo pública el pasado junio, cuando ambos fueron vistos juntos en una viña chilena durante las vacaciones de Alexis tras su temporada en Udinese. En esa oportunidad, Litvinova apareció en imágenes tomadas en la casa del jugador en Lo Curro, Vitacura, respaldadas por la periodista Cecilia Gutiérrez.

Posteriormente, Litvinova acompañó a Alexis en actividades familiares y visitas personales, como a Tocopilla y su viña AlmaSoul, consolidando una relación cercana con el entorno íntimo del futbolista.

En su cuenta de Instagram, Alexandra se describe como “modelo & mamá”, indicando que es madre de un perro, lo que refleja el gusto que comparte con Sánchez por los animales. Su biografía también destaca que ha trabajado por una década en el modelaje en más de 11 países, incluyendo obras en editorial, campañas y pasarelas.

Una vida en construcción

Alexandra Litvinova representa una figura activa y cosmopolita dentro del mundo de la moda, sumando influencia digital y proyectos internacionales.

