La Universidad de Chile está enfrentando una jornada complicadísima en el Estadio Libertadores de América ante Independiente de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a que los azules supieron abrir la cuenta con un gran gol de Lucas Assadi a los 10 minutos, el “Rojo” lo empató con un tanto de Santiago Montiel a los 27′.

Apenas unas jugadas después de la igualdad en el marcador, la U pudo ponerse nuevamente en ventaja, pero Lucas Di Yorio desaprovechó un claro mano a mano ante Rodrigo Rey.

El delantero centro del “Romántico Viajero” no tuvo fe en su posición, que, tras repeticiones de la transmisión oficial, se vio que estaba adelantado.

En redes sociales, los hinchas de la Universidad de Chile estallaron en críticas contra el atacante argentino por su inefectividad.