“Sería una torpeza, podría dañar la candidatura de Jara”: Jaime Mulet reacciona a supuesta salida de Esteban Valenzuela de Agricultura

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, reaccionó con dureza al trascendido de que el Presidente Gabriel Boric habría decidido remover a Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, luego de que su partido inscribiera una lista parlamentaria paralela al pacto oficialista.

Desde el Congreso, el ex precandidato presidencial advirtió que la eventual salida sería un error político de gran magnitud. “Sería una gran torpeza de parte del gobierno sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante, como es Esteban Valenzuela, con la agricultura chilena, con la agricultura familiar campesina, con la agricultura de exportación. Creo que sería una torpeza casi infantil”, sostuvo.

El dirigente recalcó que el desempeño de Valenzuela ha sido uno de los puntos fuertes del actual gobierno, destacando avances en cifras agrícolas y en el respaldo a los productores locales. “Hay una muy buena gestión en agricultura que no ha tenido grandes dificultades y que le permite al país mostrar cifras exitosas en esa materia. Es uno de los legados de este gobierno gracias a Esteban Valenzuela”, añadió.

Consultado por el posible impacto en la candidatura presidencial de Jeannette Jara, Mulet aseguró que la lealtad de la FRVS con la exministra del Trabajo está “clara desde el principio” y que el conflicto no tiene relación con la elección presidencial, sino con las parlamentarias. Sin embargo, advirtió que la ciudadanía podría interpretar la salida del ministro como un gesto de división que daña al oficialismo.

“Creo que sería una torpeza enorme, y creo que además, ojalá no se haga, dañaría la candidatura o podría dañar la candidatura de Jeannette Jara", manifestó.

Si bien reconoció que el Mandatario tiene la facultad constitucional de remover ministros, insistió en que la decisión —si responde a diferencias políticas internas— sería un error estratégico. “No tengo ningún antecedente, solo el rumor. Pero si se llegara a confirmar, me parecería muy torpe, porque no tiene sentido afectar así la gestión y la unidad del gobierno”, reiteró.