¿Glen Powell como el nuevo James Bond? El actor se refirió a los rumores sobre este nuevo trabajo

Hay que recordar que la franquicia prepara una nueva era y aún no se oficializa al nuevo Agente 007.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / John Nacion

No hay dudas de que James Bond se ha convertido en un ícono a nivel mundial, con una fuerte e importante presencia en la industria cinematográfica.

A lo largo de los años han sido varios los actores que han tenido la misión de darle vida al Agente 007 en diversas adaptaciones y eras.

El último con ese rol fue Daniel Craig, quien se despidió con Sin tiempo para morir (2021). Con aquella película se cerró una etapa y comenzaron a vivirse muchos cambios.

Junto con una reorganización interna a nivel de producción se confirmó la realización de una nueva era, marcando un comienzo completamente desde cero.

Esto incluye la elección de un nuevo actor que asuma el papel del legendario agente secreto. En esta línea, tal como era de esperarse, rápidamente salieron a la luz un sinfín de nombres.

Entre las variadas alternativas y candidatos propuestos, ya sea con interés real o impulsados por los fanáticos, aparece el nombre de Glen Powell.

Con un importante respaldo del público y su nombre en algunos sitios especializados, muchos miran con buenos ojos su llegada como el protagonista.

Sin embargo, fue el propio actor quien descartó la posibilidad, dando un paso al costado de la opción apelando a una razón tan simple como simbólica.

Un papel para un británico

"Soy texano. Un texano no debería interpretar a James Bond, comentó en conversación con The Hollywood Reporter.

A pesar de que atraviesa un gran momento profesional, con 36 años de edad, gozando de experiencia y un futuro aún interesante, se aleja de la posibilidad de ser el nuevo Agente 007.

“Mi familia y yo bromeamos con que podría ser Jimmy Bond, pero el verdadero James Bond debe ser británico. Ese es quien pertenece a ese esmoquin”, agregó entre risas.

Es un honor que mi nombre aparezca en esas listas, pero el legado de Bond pertenece a los británicos”, subrayó, agradeciendo que sea una opción viable para el papel.

Por ahora, la producción de la próxima entrega aún no confirma quién será el nuevo rostro del agente secreto más famoso del cine, lo que mantiene la expectación entre millones de seguidores en todo el mundo.

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

