VIDEOS. Sigue sin usar dobles: las dolorosas lesiones que sufrió Tom Cruise durante el rodaje de la última “Misión Imposible”

El actor se vio afectado al grabas una de las escenas más peligrosas e icónicas de la película.

José Campillay

Tom Cruise volvió a demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar en cada uno de sus trabajos cinematográficos, arriesgando su integridad física en cada escena de riesgo.

Sin lugar a dudas, las películas de Misión Imposible han dejado algunas de las hazañas más destacadas del actor, sorprendiendo a todos con sus acrobacias para lograr mayor realismo.

Bajo este contexto, en el contenido exclusivo liberado para la edición digital de Sentencia Final (2025) se reveló que Cruise sufrió lesiones severas en los dedos.

El suceso ocurrió mientras realizaba una de las escenas más arriesgadas de la película, durante la secuencia climática del avión biplano, donde debía sostenerse de la correa de un cinturón mientras daba vueltas en el aire.

Según el director Christopher McQuarrie, y el propio actor, la fuerza que debió resistir provocó que las articulaciones de sus dedos se separaran, causando una inflamación extrema.

“¡Oh, esto casi me rompe la espalda!”, comenta Tom en el material adicional mientras se reproduce la escena. “Aquí hablamos de mucho dolor”, complementó McQuarrie.

“Esto separó las articulaciones en los dedos de Tom por la fuerza, así que al terminar esta secuencia, sus manos estaban completamente hinchadas. Era doloroso de ver”, añadió el cineasta.

