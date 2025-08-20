Busca poner fin al CAE: Cámara de Diputados aprueba en general tramitación de Ley FES

Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la tramitación del proyecto que reforma el Financiamiento de la Educación Superior (FES).

La iniciativa, que contó con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, es una de las promesas de campaña del actual Gobierno, y ahora seguirá su trámite legislativo.

La iniciativa, que busca poner fin al CAE, es un proyecto que el propio mandatario pidió legislar “pensando en las familias y la educación”.

¿Qué es el FES?

El FES permitirá a alumnos cursar estudios superiores sin pagar arancel ni matrícula mientras se estudia, en instituciones chilenas que adhieran al nuevo instrumento. Será de adhesión voluntaria y sin requisitos de puntaje PAES ni acreditación socioeconómica.

En instituciones adscritas a gratuidad, cubrirá a estudiantes desde el séptimo decil; en instituciones no adscritas a gratuidad, beneficiará a todos los deciles. Las instituciones podrán aplicar un cobro adicional a los beneficiarios que pertenezcan al 10% de mayores ingresos.

¿Cómo se devuelve?

La retribución al FES comenzará un año después del egreso o interrupción, será contingente al ingreso y tendrá un tope de 8% del sueldo. Se establece un tramo exento de $500.000 mensuales; sobre ese umbral, se aplican tramos progresivos en función del ingreso.

La duración del pago será equivalente a dos años por cada semestre cursado (ejemplo: carrera de 5 años = 20 años de retribución).