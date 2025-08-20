;

“Yo no lo confundo con Maduro”: El tenso cruce entre ME-O y Kaiser durante debate en el Biobío

“Usted tiene la mala costumbre de ser un falto de respeto”, emplazó Kaiser a ME-O.

Juan Castillo

Diana Copa

Este miércoles, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío realizó la séptima edición de IMPULSA, debate en el cual participaron los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami.

En la instancia, considerada el principal encuentro empresarial de la región, se abordaron temas como el empleo, inversión, entre otros ligados a la economía nacional.

Fue en este contexto en el cual Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami tuvieron un tenso cruce.

Nosotros vamos a proponer 25.000 empleos subsidiados, jóvenes, y femeninos, y 10.000 más al año en la región del Biobío, y todo eso va a estar financiado fiscalmente y demostrado", relataba ME-O.

Sin embargo, el candidato independiente tildó a Kaiser como “el vocero de Kast”, lo que provocó la molestia de la carta presidencial del partido Nacional Libertario.

“Voy a decir una cosa. Yo tengo mi propio partido, tengo el partido más grande de la oposición, y usted tiene la mala costumbre de ser un falto de respeto”, sostuvo Kaiser.

“Aquí y en todo Chile tengo mucha gente que me respalda en razón de no ser el señor Kast, así como yo a usted no lo confundo con su amigo Maduro”, emplazó.

