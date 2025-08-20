Eligen la camiseta más linda de la historia: el premio se quedó en Sudamérica / IVAN PISARENKO

Las camisetas de fútbol, con el paso del tiempo, se han convertido en mucho más que una simple indumentaria deportiva, transformándose en símbolos de representación cultural y también en íconos de moda.

Tras una votación abierta que reunió más de 100.000 sufragios , organizada por la revista Panenka, los aficionados del balompié eligieron cuál es la camiseta más linda de la historia, y el premio se quedó en Sudamérica.

Según los datos recabados por el medio, la casaca de Boca Juniors de la temporada 1981/1982 fue la más aclamada por los hinchas, superando a otras 150 camisetas históricas.

Boca Juniors. / Gilbert Iundt Ampliar

Esta icónica remera es recordada por haber sido la que vistió Diego Maradona en su primera etapa con los “xeneizes”, cuando conquistó el Torneo Metropolitano de 1981.

Las demás finalistas fueron la utilizada por Alemania Federal en el Mundial de Italia 90, la de la selección brasileña en Francia 98 y la camiseta de la Fiorentina en la temporada 1998/1999.

Getty images / Getty Images Ampliar

Getty Images / Simon M Bruty Ampliar