EE.UU. pintará de negro el muro con México: buscan que el calor lo vuelva “imposible de escalar”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el presidente Donald Trump ordenó pintar de negro el muro en la frontera con México para disuadir aún más los cruces irregulares.

La medida busca aprovechar el calor extremo en la zona para que la estructura metálica se vuelva “casi imposible de tocar y escalar”, informó El País.

Durante una visita al muro en Santa Teresa, Nuevo México, Noem afirmó que la pintura negra responde a una instrucción directa del mandatario:

“Es alto, lo que lo hace muy, muy difícil de escalar, casi imposible. También se hunde profundamente en el suelo, lo que haría muy difícil, si no imposible, cavar por debajo. Y hoy también vamos a pintarlo de negro”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el director de la Patrulla Fronteriza, Mike Banks, destacó además que el nuevo color contribuirá a reducir la oxidación de la estructura. Pintar el muro no es una idea nueva, y ya había sido considerada.

Cabe destacar que la decisión se enmarca en un nuevo impulso del Gobierno estadounidense para combatir la migración irregular.