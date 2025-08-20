;

EE.UU. pintará de negro el muro con México: buscan que el calor lo vuelva “imposible de escalar”

La decisión revive una idea que el expresidente ya había impulsado en su primer mandato, pese a las críticas por el costo.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Kevin Carter

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el presidente Donald Trump ordenó pintar de negro el muro en la frontera con México para disuadir aún más los cruces irregulares.

La medida busca aprovechar el calor extremo en la zona para que la estructura metálica se vuelva “casi imposible de tocar y escalar”, informó El País.

Durante una visita al muro en Santa Teresa, Nuevo México, Noem afirmó que la pintura negra responde a una instrucción directa del mandatario:

“Es alto, lo que lo hace muy, muy difícil de escalar, casi imposible. También se hunde profundamente en el suelo, lo que haría muy difícil, si no imposible, cavar por debajo. Y hoy también vamos a pintarlo de negro”, señaló la funcionaria.

Revisa también

ADN

Por su parte, el director de la Patrulla Fronteriza, Mike Banks, destacó además que el nuevo color contribuirá a reducir la oxidación de la estructura. Pintar el muro no es una idea nueva, y ya había sido considerada.

Cabe destacar que la decisión se enmarca en un nuevo impulso del Gobierno estadounidense para combatir la migración irregular.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad