Confirman fecha de evento online que tendrá más de 55% de descuento en aerolíneas y viajes

Este es el segundo evento de rebajas online que aplica a vuelos nacionales e internacionales.

Un nuevo evento Travel Sale ha sido confirmado y contempla tres días de ofertas en vuelos y paquetes de alojamiento, según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

El Travel Sale tendrá 35 marcas de viajes y turismo. Este acontecimiento tendrá un descuento de hasta un 55%. Asimismo, se ofrecerán destinos nacionales e internacionales para lo que resta del año.

Durante el primer semestre de este año, los chilenos frecuentaron países de Europa y El Caribe, sin embargo, este último mes los vuelos hacia Estados Unidos han aumentado, según la Asociación Chilena de Empresas de Turismo.

¿Dónde puedo comprar?

El sitio se habilitará el lunes 25 de agosto, sin embargo, puedes descargar la aplicación que te notificará cuando la venta del Travel Sale esté operativa.

