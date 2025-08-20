;

Conoce las 30 comunas que más reciclan en Chile: Futaleufú lidera el ranking

El estudio reveló las marcadas diferencias a la hora de reciclar entre las regiones del país.

El reciclaje en Chile sigue creciendo, y un nuevo ranking elaborado por la empresa Kyklos reveló cuáles son las comunas que más residuos logran reciclar por persona al año.

El listado es liderado por zonas extremas, costeras, territorios insulares y también varias comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo al informe, Futaleufú (Región de Los Lagos) ocupa el primer lugar, con 51 kilos por persona al año. Le siguen O’Higgins (Aysén), con 45,2 kilos, y Cabo de Hornos (Magallanes), con 42,9 kilos.

De esta forma, estas cifras las convierten en las comunas con mayor compromiso medioambiental a nivel nacional.

¿Y en Santiago?

En la Región Metropolitana, Vitacura encabeza el ranking con 33,9 kilos por persona, seguida por Ñuñoa (30,4 kilos), Alhué (28,5 kilos), Providencia (28,4 kilos), Curacaví (23,6 kilos) y Lo Barnechea (23,5 kilos).

El listado también resalta la importancia del reciclaje en zonas costeras como Zapallar (41,2 kilos), El Quisco (31,7 kilos) y Santo Domingo (29,5 kilos).

Además, en territorios insulares como Juan Fernández (30,1 kilos) e Isla de Pascua (17,6 kilos), el reciclaje se ha vuelto esencial debido a la limitación de espacio y recursos.

