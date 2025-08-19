Hubo “gesto” de Jorge Almirón: la cifra que recibirá el DT para dejar la banca de Colo Colo

Durante la reunión de directores de Blanco y Negro realizada este martes, Colo Colo finalmente zanjó la salida de Jorge Almirón del banco del “Cacique”.

Tal como lo confirmó Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que dirige al club, durante la tarde el argentino firmará su finiquito para dejar de pertenecer oficialmente a la institución.

Desde la goleada sufrida ante Universidad Católica, comenzó a hablarse de un “acuerdo que beneficie a ambas partes” para que el DT se marchara, lo que finalmente se consiguió, aunque igualmente implicó una elevada cifra.

Según información de ADN Deportes, Almirón recibirá todos sus sueldos correspondientes a lo que resta de 2025, lo que significaría cerca de 760 mil dólares. A cambio, cedió a Colo Colo la totalidad de su renta correspondiente a 2026, que equivaldría a más de 2 millones de dólares, aproximadamente.

Con el argentino ya fuera del Estadio Monumental, los encargados de tomar las riendas del primer equipo de manera interina serán Hugo González y Luis Pérez, quienes, como mínimo, dirigirán hasta el Superclásico contra Universidad de Chile.