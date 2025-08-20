Chile conquista el mundo en tres categorías: conoce las cervezas nacionales elegidas como las mejores del planeta / Witthaya Prasongsin

Hace tiempo que Chile es sinónimo de cervezas de calidad. La gran proliferación de marcas artesanales han puesto a nuestro país en el ojo mundial y así quedó manifestado en los World Beer Awards 2025.

Las marcas chilenas Kross, Soko’s y Tübinger fueron premiadas como las mejores del mundo en distintas categorías. El evento se realiza todos los años en Londres y se divide en diez secciones.

Si bien, Kross logró cuatro galardones por categoría en esta misma ocasión, Soko’s y Tübinger también lograron posicionarse como mejores del mundo.

¿Cuáles son las cervezas chilenas que ganaron?

A continuación, podrás ver las cervezas que obtuvieron el galardón de mejor del mundo según categoría.