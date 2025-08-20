;

Chile conquista el mundo en tres categorías: conoce las cervezas nacionales elegidas como las mejores del planeta

Las distintas marcas nacionales fueron premiadas por World Beer Awards, el evento de cerveza más importante de la industria.

María Jesús Núñez

Hace tiempo que Chile es sinónimo de cervezas de calidad. La gran proliferación de marcas artesanales han puesto a nuestro país en el ojo mundial y así quedó manifestado en los World Beer Awards 2025.

Las marcas chilenas Kross, Soko’s y Tübinger fueron premiadas como las mejores del mundo en distintas categorías. El evento se realiza todos los años en Londres y se divide en diez secciones.

Si bien, Kross logró cuatro galardones por categoría en esta misma ocasión, Soko’s y Tübinger también lograron posicionarse como mejores del mundo.

¿Cuáles son las cervezas chilenas que ganaron?

A continuación, podrás ver las cervezas que obtuvieron el galardón de mejor del mundo según categoría.

  • “Cosmic Walk” de Soko’s en: mejor cerveza oscura estilo belga.
  • “Irish Red Ale” de Tübinger, en: mejor cerveza pálida.
  • “Stout” de Kross, en: mejor oatmeal stout del mundo.

