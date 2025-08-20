;

Avanza proyecto que otorga permiso laboral por fallecimiento de mascota en Chile

La iniciativa apunta a reconocer la conexión emocional que forman los dueños con sus mascotas, y cómo su fallecimiento puede afectar el bienestar mental de una persona.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Kimberlee Reimer

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de ley que busca establecer un permiso laboral por el fallecimiento de una mascota o animal de compañía.

La iniciativa apunta a reconocer las relaciones significativas que forman los dueños con sus mascotas, y cómo su muerte puede afectar el bienestar emocional y mental de una persona.

En detalle, el artículo del proyecto dice: “El mismo permiso se extenderá por dos días hábiles. Para estos efectos se considerará como mascota o animal de compañía aquellos regulados por la ley N° 21.020“.

“El permiso deberá utilizarse en los dos días hábiles siguiente al deceso y sólo podrá hacerse valer por quien aparezca inscrito como dueño en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía”, añade.

Tras aprobarse en la comisión de Trabajo, los diputados acordaron abrir un plazo para incorporar indicaciones, pues quedó pendiente una serie de interrogantes que deben resolverse antes de su votación definitiva, consignó Emol.

