Avanza proyecto que prohíbe consumo de drogas a autoridades: será analizado en el Senado
La propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas, con 115 votos a favor y 17 abstenciones en lo general.
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a segundo trámite el proyecto de ley que prohíbe el consumo de drogas ilícitas a autoridades políticas y administrativas, iniciativa que apunta a reforzar la probidad y la confianza en las instituciones del Estado.
La propuesta, que reúne mociones de las legisladoras Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada, fue aprobada en dos votaciones: 115 votos a favor y 17 abstenciones en lo general, y 115 a favor y 18 abstenciones en las normas de rango constitucional.
En lo concreto, la norma establece que no podrán postular a cargos como Presidente de la República, parlamentarios, gobernadores, alcaldes o concejales quienes presenten dependencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, salvo que su consumo esté justificado por un tratamiento médico.
Para ser admitidos como candidatos, las autoridades deberán presentar una declaración jurada acompañada de un examen médico que respalde la inhabilidad o no. Dicho test se realizará mediante una muestra de cabello en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud, y sus resultados serán públicos a través de los sitios electrónicos oficiales. Además, la ley obliga a realizar controles al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo.
El proyecto ahora continuará su discusión en el Senado, donde se evaluarán sus alcances y posibles perfeccionamientos.