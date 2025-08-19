Avanza proyecto que prohíbe consumo de drogas a autoridades: será analizado en el Senado

7 de septiembre del 2021/SANTIAGO Un chofer se realiza un test de droga, durante los controles preventivos de alcohol y drogas a conductores de buses interurbanos en el Terminal de buses Estación Central, en el marco del Plan 18 Seguro. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a segundo trámite el proyecto de ley que prohíbe el consumo de drogas ilícitas a autoridades políticas y administrativas, iniciativa que apunta a reforzar la probidad y la confianza en las instituciones del Estado.

La propuesta, que reúne mociones de las legisladoras Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada, fue aprobada en dos votaciones: 115 votos a favor y 17 abstenciones en lo general, y 115 a favor y 18 abstenciones en las normas de rango constitucional.

✅ APROBADO | La Cámara aprueba el proyecto que modifica la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en materia de control del consumo de drogas por parte de las autoridades y funcionarios.



Pasa al Senado. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) August 19, 2025

En lo concreto, la norma establece que no podrán postular a cargos como Presidente de la República, parlamentarios, gobernadores, alcaldes o concejales quienes presenten dependencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, salvo que su consumo esté justificado por un tratamiento médico.

Para ser admitidos como candidatos, las autoridades deberán presentar una declaración jurada acompañada de un examen médico que respalde la inhabilidad o no. Dicho test se realizará mediante una muestra de cabello en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud, y sus resultados serán públicos a través de los sitios electrónicos oficiales. Además, la ley obliga a realizar controles al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo.

El proyecto ahora continuará su discusión en el Senado, donde se evaluarán sus alcances y posibles perfeccionamientos.