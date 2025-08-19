Vélez Sarsfield se hace fuerte de local y vence a Fortaleza para instalarse en los cuartos de la Copa Libertadores / JUAN MABROMATA

Vélez Sarsfield selló su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras imponerse 2-0 a Fortaleza en el estadio José Amalfitani, en la revancha de los octavos de final.

El partido de ida en Brasil había terminado 0-0, por lo que la victoria del “Fortín” fue definitiva para avanzar. El chileno Claudio Baeza estuvo presente en los 90 minutos para los trasandinos.

Bajo una intensa lluvia que no detuvo la acción, Vélez tomó control desde el inicio y resolvió el duelo en la primera media hora.

Maher Carrizo abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro de Elías Gómez al minuto 6.

¿Había offside en la jugada del gol de Vélez? El árbitro dio el OK y el Fortín le gana 1-0 a Fortaleza.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MVXQfpnl4D — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Tomás Galván amplió la ventaja al minuto 27 luego de un error del defensor brasileño Deyverson.

ERROR DE DEYVERSON Y LLEGÓ EL SEGUNDO DE VÉLEZ: Tomás Galván estampó el 2-0 del Fortín vs. Fortaleza por la vuelta de los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mr0xUMne8p — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Ahora, Vélez aguardará al ganador del duelo entre Racing y Peñarol para definir su próximo rival en la competencia continental.