La Universidad de Chile deberá ir a defender su ventaja en Avellaneda ante Independiente este miércoles 20 de agosto, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Antes del duelo contra la U, son más dudas que certezas las que rodean al “Rojo”, que este sábado volvió a perder en la Liga Profesional de Argentina, esta vez frente a Vélez Sarsfield. En el elenco de Liniers, Claudio Baeza partió en la banca y Diego Valdés no jugó por lesión.

El partido comenzó cuesta arriba para el “Rey de Copas”, que a los 32 minutos sufrió un penal en contra y la expulsión de Kevin Lomónaco por cometer la infracción. Dilan Godoy se encargó de transformar la pena máxima en gol para Vélez.

Ya en la segunda mitad, Felipe Loyola ingresó al minuto 76 y, pocos minutos después, anotó el empate también desde los doce pasos, tras una falta cometida sobre otro chileno, Pablo Galdames, que disputó los 90 minutos.

La alegría para Independiente duró poco, ya que a los 84 minutos volvieron a cometer un penal en contra, esta vez convertido por Brian Romero, decretando el 2-1 definitivo.

Con esta nueva caída, el “Rojo” suma siete partidos consecutivos sin ganar, entre ellos, el 1-0 sufrido frente a Universidad de Chile en el duelo de ida por Copa Sudamericana.