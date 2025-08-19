Se hacen pasar por BancoEstado y roban dinero de cuentas: alertan por nueva estafa vía correo electrónico en Chile

Esta semana el Poder Judicial lanzó una nueva alerta por correo malicioso que utiliza la imagen de BancoEstado para estafar a las personas.

La Oficina de Seguridad y el Área de Ciberriesgos de la Corporación Administrativa informó que los delincuentes buscan engañar y robar credenciales bancarias.

Según el organismo, lo más probable es que el mensaje haya sido enviado de forma masiva a varios clientes, con la idea de que alguno caiga.

“La estrategia es levantar la urgencia de forzar la activación de claves de coordenadas mediante un enlace falso”, se explicó. A la par, utilizarían como chantaje una supuesta multa con cargo a la cuenta.

En principio, se recibe un link falso de BancoEstado solicitando la actualización de los datos personales. Si se ingresa al sitio web, que imita al real, se piden datos sensibles como RUT, clave, número de tarjeta y de teléfono.

“Una vez realizada la estafa, se redirige al sitio real de BancoEstado, para no levantar sospechas de la persona“, detalló la justicia. Una vez que poseen la información, entran a la cuenta real y roban dinero.

En caso de recibir el correo electrónico, el llamado es a no hacer clic en ningún enlace ni descargar ningún archivo adjunto. Se debe eliminar de inmediato el mensaje.

Si se ingresaron datos por error, lo primero es contactar a la entidad bancaria y bloquear la tarjeta de coordenadas, la aplicación de claves y las propias claves.

También se recomienda cambiar las contraseñas del correo y otros servicios, y estar atento a los movimientos de la cuenta que podría estar afectada.