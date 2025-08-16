BancoEstado sortea gift cards de $170 mil para usar en supermercados: ¿Cómo se participa?
En total son 170 premios que se repartirán entre clientes que cumplan ciertos requisitos.
BancoEstado está realizando un sorteo en el marco de su aniversario.
La institución anunció la repartición de 170 gift cards de $170.000 que podrán ser usadas en un supermercado.
Podrán participar en el sorteo todos los clientes de BancoEstado que contraten una Tarjeta de Crédito Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio.
También participarán quienes ya cuenten con una Tarjeta de Crédito Visa contratada antes del 1 de agosto de 2025, siempre que hayan recibido directamente la invitación al concurso a través de un correo electrónico o notificación de aplicación.
Por compras desde $5.000 se suma una opción para participar.
La promoción está habilitada desde el pasado 1 de agosto y se mantendrá activa hasta el 30 de septiembre.
Los ganadores se darán a conocer el jueves 9 de octubre y podrán usar el premio en supermercados Unimarc, Alvi, Super 10 y Mayorista 10.