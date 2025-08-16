;

BancoEstado sortea gift cards de $170 mil para usar en supermercados: ¿Cómo se participa?

En total son 170 premios que se repartirán entre clientes que cumplan ciertos requisitos.

Javier Méndez

BancoEstado sortea gift cards de $170 mil para usar en supermercados: ¿Cómo se participa?

BancoEstado está realizando un sorteo en el marco de su aniversario.

La institución anunció la repartición de 170 gift cards de $170.000 que podrán ser usadas en un supermercado.

Podrán participar en el sorteo todos los clientes de BancoEstado que contraten una Tarjeta de Crédito Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio.

También participarán quienes ya cuenten con una Tarjeta de Crédito Visa contratada antes del 1 de agosto de 2025, siempre que hayan recibido directamente la invitación al concurso a través de un correo electrónico o notificación de aplicación.

Por compras desde $5.000 se suma una opción para participar.

La promoción está habilitada desde el pasado 1 de agosto y se mantendrá activa hasta el 30 de septiembre.

Los ganadores se darán a conocer el jueves 9 de octubre y podrán usar el premio en supermercados Unimarc, Alvi, Super 10 y Mayorista 10.

