Primero mató un perro con una pistola y luego le disparó a una persona en la cabeza: cumplirá 16 años de cárcel
El tribunal acreditó la responsabilidad del imputado en graves hechos ocurridos entre septiembre de 2022 y enero de 2023.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Manuel Soto Ocaranza a cumplir más de 16 años de presidio efectivo, tras ser declarado culpable de homicidio simple frustrado, porte de arma de fuego prohibida, porte de arma de fuego convencional y muerte de un animal.
Según la Fiscalía de Diego de Almagro, los delitos ocurrieron entre septiembre de 2022 y enero de 2023. En el primer episodio, Soto Ocaranza utilizó un arma convencional para disparar contra un perro, provocándole la muerte y motivando la denuncia de su propietario.
Meses después, en enero de 2023, el acusado modificó un arma a fogueo y disparó en la cabeza de una persona adulta, con la intención de darle muerte. La víctima sobrevivió gracias a la atención médica de urgencia recibida en un recinto asistencial.
Investigación y juicio
El fiscal jefe de Diego de Almagro, José Tomás Abarca, encabezó la acusación y destacó la labor investigativa realizada por Carabineros de la Subcomisaría local y la PDI de Chañaral. Ambas instituciones reunieron pruebas y evidencias que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.
Las condenas
El tribunal sentenció a Soto Ocaranza a:
- 10 años de presidio por el delito de homicidio simple en grado de frustrado.
- 3 años y un día por porte de arma de fuego prohibida.
- 3 años y un día por porte de arma de fuego convencional.
- 818 días de presidio por la muerte de un animal a causa de disparo.
Todas las penas deberán cumplirse de forma efectiva en un centro penitenciario.