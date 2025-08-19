Primero mató un perro con una pistola y luego le disparó a una persona en la cabeza: cumplirá 16 años de cárcel

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Manuel Soto Ocaranza a cumplir más de 16 años de presidio efectivo, tras ser declarado culpable de homicidio simple frustrado, porte de arma de fuego prohibida, porte de arma de fuego convencional y muerte de un animal.

Según la Fiscalía de Diego de Almagro, los delitos ocurrieron entre septiembre de 2022 y enero de 2023. En el primer episodio, Soto Ocaranza utilizó un arma convencional para disparar contra un perro, provocándole la muerte y motivando la denuncia de su propietario.

Meses después, en enero de 2023, el acusado modificó un arma a fogueo y disparó en la cabeza de una persona adulta, con la intención de darle muerte. La víctima sobrevivió gracias a la atención médica de urgencia recibida en un recinto asistencial.

Investigación y juicio

El fiscal jefe de Diego de Almagro, José Tomás Abarca, encabezó la acusación y destacó la labor investigativa realizada por Carabineros de la Subcomisaría local y la PDI de Chañaral. Ambas instituciones reunieron pruebas y evidencias que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Las condenas

El tribunal sentenció a Soto Ocaranza a:

10 años de presidio por el delito de homicidio simple en grado de frustrado.

por el delito de homicidio simple en grado de frustrado. 3 años y un día por porte de arma de fuego prohibida.

por porte de arma de fuego prohibida. 3 años y un día por porte de arma de fuego convencional.

por porte de arma de fuego convencional. 818 días de presidio por la muerte de un animal a causa de disparo.

Todas las penas deberán cumplirse de forma efectiva en un centro penitenciario.