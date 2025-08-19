Familiar de mujer asesinada en San Pedro de la Paz: “Quisiera estar llorando tranquilo, pero necesito pedir justicia”

La comuna de San Pedro de la Paz se ha visto conmocionada por la muerte de Paola Makarena Riveros Sáez, mujer de 33 años que fue asesinada luego de que su vehículo –en el que iba de copiloto– sufriera impactos de bala en la Ruta 160.

Según el relato de su pareja, quien conducía, entregado a la policía, adelantó a un auto que avanzaba con lentitud, lo que habría generado la molestia de los ocupantes, los cuales –avanzando de forma zigzagueante– perpetraron disparos, consignó LUN.

ADN | Imagen del lugar donde ocurrieron los hechos Ampliar

Riveros recibió dos impactos balísticos , muriendo en el lugar. Posteriormente, el Servicio Médico Legal entregó su cuerpo a sus familiares, quienes la están velando en la casa de sus papás, ubicada en la comuna de Coronel.

“Necesito pedir justicia”

“Me la mataron. Yo quisiera estar llorando tranquilo mi pena, pero necesito pedir justicia. Estamos pagando el pato por todos los delincuentes que andan libres“, expresó su tío y padrino, Juan Sáez, de acuerdo a LUN.

Luego, añadió: “No puedo entender que le hayan disparado por adelantar un auto. ¿Tan apurados andaban? No hay ninguna excusa para sacar un arma y disparar a matar a una persona".

La mujer era prevencionista de riesgos, oriunda de Coronel. “Era una niña intachable, le gustaba estar en la casa, hacer vida familiar. Era maravillosa”, sostuvo Juan Sáez.