;

“Merlina” enfrenta una competencia directa: esta es la serie latina que está arrasando en Netflix

La producción se alza como la producción de habla no inglesa número uno en el servicio.

José Campillay

“Merlina” enfrenta una competencia directa: esta es la serie latina que está arrasando en Netflix

Mientras la segunda temporada de Merlina mantiene a millones de espectadores pegados a la pantalla, otra producción latina ha logrado romper récords en Netflix, posicionándose por encima de la serie de Jenna Ortega en el ranking global.

Desde su estreno, la serie dirigida por Tim Burton ha captado la atención de la audiencia, acumulando 29,1 millones de vistas en sus primeros días.

La historia, que sigue a Jenna Ortega en la Academia Nevermore, promete sorpresas en la segunda parte de la temporada, incluida la participación especial de Lady Gaga.

Sin embargo, el fenómeno de Merlina ha encontrado un inesperado competidor: la producción argentina En el barro, un spin-off derivado de El Marginal.

Revisa también:

ADN

Creada por Sebastián Ortega, la serie se estrenó el jueves 14 de agosto y rápidamente se convirtió en un éxito internacional.

La serie se centra en Gladys, viuda de Mario Borges, interpretada por Ana Garibaldi, una mujer que tras un secuestro fallido es enviada a la prisión de máxima seguridad La Quebrada.

Allí, se adentra en la dinámica del sistema penitenciario y forma un vínculo con otras cinco reclusas que solo buscan sobrevivir juntas, ganándose el apodo de “las embarradas”.

Con tan solo ocho episodios, la producción ha capturado la atención de la audiencia global y se convirtió en la serie de habla no inglesa número uno en Netflix.

A raíz de este nivel de éxito, desde NBCUniversal Telemundo Enterprises confirmaron que ya se dio luz verde para una segunda temporada.

El elenco de En el barro también incluye a reconocidos actores argentinos como Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega y Marcelo Subiotto.

Todos los episodios de la primera temporada de En el barro están disponibles en Netflix, ofreciendo a los espectadores un drama intenso y una historia de compañerismo femenino en un entorno hostil que ha logrado paralizar al mundo entero.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad