“Merlina” enfrenta una competencia directa: esta es la serie latina que está arrasando en Netflix

Mientras la segunda temporada de Merlina mantiene a millones de espectadores pegados a la pantalla, otra producción latina ha logrado romper récords en Netflix, posicionándose por encima de la serie de Jenna Ortega en el ranking global.

Desde su estreno, la serie dirigida por Tim Burton ha captado la atención de la audiencia, acumulando 29,1 millones de vistas en sus primeros días.

La historia, que sigue a Jenna Ortega en la Academia Nevermore, promete sorpresas en la segunda parte de la temporada, incluida la participación especial de Lady Gaga.

Sin embargo, el fenómeno de Merlina ha encontrado un inesperado competidor: la producción argentina En el barro, un spin-off derivado de El Marginal.

Creada por Sebastián Ortega, la serie se estrenó el jueves 14 de agosto y rápidamente se convirtió en un éxito internacional.

La serie se centra en Gladys, viuda de Mario Borges, interpretada por Ana Garibaldi, una mujer que tras un secuestro fallido es enviada a la prisión de máxima seguridad La Quebrada.

Allí, se adentra en la dinámica del sistema penitenciario y forma un vínculo con otras cinco reclusas que solo buscan sobrevivir juntas, ganándose el apodo de “las embarradas”.

Con tan solo ocho episodios, la producción ha capturado la atención de la audiencia global y se convirtió en la serie de habla no inglesa número uno en Netflix.

A raíz de este nivel de éxito, desde NBCUniversal Telemundo Enterprises confirmaron que ya se dio luz verde para una segunda temporada.

El elenco de En el barro también incluye a reconocidos actores argentinos como Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega y Marcelo Subiotto.

Todos los episodios de la primera temporada de En el barro están disponibles en Netflix, ofreciendo a los espectadores un drama intenso y una historia de compañerismo femenino en un entorno hostil que ha logrado paralizar al mundo entero.