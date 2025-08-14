Netflix libera tráiler de la segunda parte de “Merlina” y enciende las redes

Merlina continúa haciendo historia en Netflix con la reciente llegada de su temporada 2, retomando la historia y volviendo a encantar a los fanáticos de todo el mundo.

Repitiendo los niveles de éxitos alcanzados en la primera entrega, la primera tanda de episodios de la continuación ha dado mucho de qué hablar.

Hay que recordar que la temporada se dividió en dos partes: una ya disponible con sus 4 capítulos y otra, próxima a estrenarse, también con 4 episodios.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se liberó el primer tráiler oficial de la segunda parte de la temporada 2 de la aclamada serie.

En el avance, la protagonista conoce a su nuevo espíritu guía, llevándose una sorpresa al enterarse de que se trata de la directora Weems.

Así, la trama comienza a adentrarse en los conflictos de fondo que nos presenta la historia, con Tyler como la principal amenaza.

El estreno de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina está agendado para el 3 de septiembre, con los cuatro capítulos restantes sumándose directamente a la plataforma.