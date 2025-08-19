Quentin Tarantino confiesa cuál es su película favorita, su obra maestra y la que “nació para hacer”

Quentin Tarantino volvió a hablar de su carrera, analizando cada trabajo con esa franqueza que lo caracteriza, revelando algunos detalle específicos y compartiendo su punto de vista más íntimo.

En conversación con el podcast The Church of Tarantino, el cineasta reveló cuáles de sus películas considera la mejor, la más especial y la que siente como un proyecto absolutamente personal.

El director de grandes obras reconoció que, aunque suele evitar compararse con él mismo, tiene claras sus preferencias.

“Había una vez en Hollywood es mi favorita, Bastardos sin Gloria es mi mejor película, pero creo que Kill Bill es la película más ‘Quentin’ que he hecho”, aseguró.

La cinta estrenada en 2019, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, sigue siendo para él su “hija predilecta”, la que más disfruta como espectador.

Sin embargo, en su análisis no la ubica como su obra maestra, lugar que reserva a Bastardos sin Gloria, un relato alternativo sobre la Segunda Guerra Mundial que le valió elogios de la crítica y múltiples nominaciones.

Su visión cambia cuando se trata de Kill Bill, proyecto que Tarantino describe como el más íntimo y personal de todos los que ha realizado: “Nadie más la podría haber hecho. Todos los aspectos de la película son tan particulares”.

“Creo que Kill Bill es la película que nací para hacer”, confesó, aludiendo al nivel de detalle y obsesión que volcó en cada plano de la historia de venganza encabezada por Uma Thurman.

Kill Bill Ampliar

Además de calificar e identificar las películas a modo general, Quentin hizo hincapié en el trabajo de guionista que ha realizado a lo largo de su trayectoria.

“Creo que Bastardos sin Gloria es mi mejor guion, y creo que Los 8 más odiados y Había una vez en Hollywood le siguen muy de cerca”, explicó.

Para él, Los 8 más odiados representa además uno de sus logros más altos como director, al permitirle concentrarse en la ejecución sobre un material ya sólido.

Pero el cineasta no solo habló del pasado, ya que desde hace años insiste en que se retirará tras su décima película. En esa línea habló de proyectos recientes que quedaron en el camino.

Los 8 más odiados Ampliar

Confirmó que descartó The Movie Critic, que iba a ser su última obra, porque no le despertaba entusiasmo y le parecía demasiado similar a trabajos previos.

También aclaró por qué decidió no dirigir The Adventures of Cliff Booth, secuela de Había una vez en Hollywood que prepara Netflix con Brad Pitt bajo la dirección de David Fincher.

“Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores. La idea de que quiera adaptar mi obra demuestra una seriedad que debe tenerse en cuenta”, expuso.

A sus 62 años, Quentin Tarantino no se quedará quieto. Además de seguir vinculado a esa secuela como guionista y productor, prepara una obra teatral que debutará en el West End de Londres en 2026.