“Esta sopa no tiene sentido”: influencer italiano alucina con el sabor del Curanto chileno

El influencer de TikTok (@mr.addeso) publicó un video reaccionando a un tradicional plato sureño, el curanto. Su expresión lo dice todo, pero lo confirmó con palabras: “Esta sopa no tiene sentido. Está exquisita”.

En el video recibe dos platos. En uno, un consomé de la preparación, mientras que en el otro, el curanto. Por la cantidad y presentación de comida el influencer comenta que “la verdad no me esperaba un plato así”. Pero no le provocó disgusto alguno, al contrario: “Lo que me sorprende es su sabor casero (...) Me gusta mucho”

El registro se viralizó y actualmente posee más de 21 mil me gustas y más de 300 comentarios como: “Cuando hablamos de comida chilena a esto nos referimos”, “Después durmió por 48 horas”, Le falta chapalele”, entre otros.

Para el europeo resultó extraña la mezcla entre carnes y mariscos, pero en palabras del italiano “se mezclan muy bien”. En ese sentido, también añade que le costó comerse los mariscos porque ya se encontraba satisfecho, pero que “no podía dejar de comerlos, estaba delicioso”.

Finalmente como reseña general, dice que “es sublime, perfecto”. Posteriormente, hace hincapié en que visitará el sur del país, para así volver a degustar de este plato típico oriundo de Chiloé.