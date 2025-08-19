;

VIDEO. Niña se vuelve viral con tierno registro en el que celebra su cumpleaños con recolectores de basura

La pequeña fue aplaudida en las redes sociales, con comentarios como “Este tipo de cosas me suben el ánimo” y “Qué linda, y ella bien feliz”.

Un tierno video se viralizó en internet mostrando a la pequeña Florencia, llamada por su familia “Flopi Mochilera” en redes sociales, quien decidió celebrar su cumpleaños de una manera muy especial junto a los recolectores de basura de su barrio.

La Florencia quiso celebrar su cumpleaños con sus amigos recolectores, y ellos le cumplieron su deseo”, relató su hermano mayor en la publicación en Instagram, que rápidamente acumuló reacciones.

En el registro, la niña aparece con un queque y diversas golosinas propias de las celebraciones infantiles. Sin embargo, el momento más emotivo ocurre cuando recibe a sus invitados especiales: los trabajadores que cada semana pasan con el camión recolector.

Ansiosa porque los esperó de temprano”, añadió su hermano, destacando la emoción con la que Florencia salió a saludarlos. Durante la jornada, la pequeña compartió con ellos y hasta fue subida al camión, lo que generó gran entusiasmo en la cumpleañera.

La celebración finalizó con una fotografía grupal al frente del vehículo, donde Florencia posó feliz junto a sus nuevos amigos, quienes aceptaron con cariño la invitación.

El gesto fue ampliamente elogiado en redes sociales, con mensajes como “Este tipo de cosas me suben el ánimo”, “Preciosa niña, mucha salud”, “Qué ternura” y “Qué linda, y ella bien feliz”.

