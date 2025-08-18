;

VIDEO. Tiktoker finlandés destaca dispositivo usado por chilenos en invierno: “Primera vez que veo algo así”

El influencer y modelo europeo quedó sorprendido con este aparato que es posible encontrar en gran parte de los hogares en Chile.

Alejandro Basulto

La experiencia de pasar un invierno en Chile dejó una inesperada sorpresa para el creador de contenido finlandés Sebastian Hedberg (@sheeeba1). En TikTok relató el asombro que sintió al descubrir un dispositivo común en los hogares chilenos, pero desconocido para él: el calientacamas.

“Cómo ustedes los chilenos saben, hace mucho frío ahora en Chile, y lo curioso es que rara vez las casas chilenas tienen calefacción”, comentó al inicio del video.

Luego, agregó: “Así que estoy aquí relajándome en mi habitación y congelándome. Y tú sabes, aunque como cinco mantas, le estaba pidiendo a mi casera ‘¿cómo puedo calentarme aquí?’“.

Ella era como ‘Seba querido, ¿no has visto el pequeño aparato que tienes al lado de tu cama?’, y yo estaba como ‘¿qué quieres decir? ¿Cuál dispositivo?’“, añadió.

Sebastian Hedberg y su encuentro con el calientacamas

Fue entonces cuando conoció el calientacamas. “Así que esto, damas y caballeros, es un colchón calefactable que calienta la cama. No sé si soy tonto, pero nunca he visto eso en mi vida”, expresó con asombro.

Al probarlo, la reacción no se hizo esperar. “Tienes un pequeño interruptor, nivel 1, nivel 2, apagado, y anoche, yo estaba como ‘estamos listos, vamos a probarlo’, y lo puse el nivel 2, y no bromeo, me desperté en medio de la noche. Me sentí como si me hubiera orinado y defecado en la cama”, señaló.

Finalmente, definió su experiencia con humor: “Este chico malo se convirtió en la cosa más cálida del mundo. Así que no sé si solo soy retrasado, pero esta fue la primera vez que vi algo así”.

@sheeeba1

¿Es esto común en Chile? / Is this common in Chile?😭🇨🇱

♬ Veridis Quo - Daft Punk

