Racing y Peñarol se están midiendo en el Cilindro de Avellaneda por un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con el gol de Adrián Martínez a los 7 minutos, la “Academia” había igualado la llave para los argentinos, en una acción en la que Brayan Cortés poco pudo hacer.

Sin embargo, más adelante en el partido el chileno tuvo su revancha ante “Maravilla”, ya que, pasada la media hora de encuentro, el delantero se encontró mano a mano con el ex Colo Colo y, en esta ocasión, el iquiqueño respondió de gran manera, evitando el doblete del argentino.

CORTÉS LE GANÓ EL DUELO A MARAVILLA MARTÍNEZ.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cCaAf4HfDo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Por otra parte, Gabriel Arias en Racing volvió a llenarse de críticas tras el gol del empate recibido, donde la mayoría de los cuestionamientos apuntaron a su falta de reacción para salir a cortar los centros enviados por el “Manya”.

Con el gol de Nahuel Herrera, de momento, son los uruguayos quienes están clasificando a los cuartos de final de la Copa Libertadores.