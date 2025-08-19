Durante la jornada de este martes, Once Caldas de Colombia se convirtió en el primer cuartofinalista de la Copa Sudamericana tras imponerse por 3-1 ante Huracán en Argentina.

En el partido disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Leonardo “Colo” Gil y sus compañeros buscaban revertir el gol de desventaja que se trajeron desde tierras cafeteras, pero, bajo una lluvia torrencial, sucumbieron a los contragolpes de la visita.

Si bien el encuentro comenzó de gran manera para el “Globo”, ya que se pusieron en ventaja con un gol de Matko Miljevic (39′) de penal, todo se les derrumbó en las dos jugadas siguientes.

GOL DO HURACÁN



Huracan 1x0 Once Caldas



⚽ Matko Miljevic (P)

🅰️ --



Copa Sul-Americana | Oitavas De final - Volta



📺 @ESPNBrasil / @DisneyPlusBRpic.twitter.com/gNJgM1Ds2c — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 19, 2025

Tras sacar desde el medio, Once Caldas se fue al ataque de inmediato y, luego de un pase filtrado para Michael Barrios, este eludió al portero y entregó un preciso centro para que Dairo Moreno (40′) empatara el encuentro.

GOL DO ONCE



Huracan 1x1 Once Caldas



⚽ Dayro Moreno

🅰️ Michael Barros



Copa Sul-Americana | Oitavas De final - Volta



📺 @ESPNBrasil / @DisneyPlusBR

pic.twitter.com/2bZYRTZA4L — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 19, 2025

Cuando parecía que nada podía salir peor para los locales, apenas cinco minutos después, y a segundos de irse al descanso, Juan Bosanz fue expulsado con roja directa tras un fuerte codazo sobre uno de sus rivales.

Ya en la segunda mitad, y con superioridad numérica a su favor, Michael Barrios (65′) puso en ventaja a los colombianos tras un veloz contraataque. Todo lo sentenció el doblete de Dairo Moreno (88′).

GOL DO ONCE



Huracan 1x3 Once Caldas



⚽ Dayro Moreno (2x)



Copa Sul-Americana | Oitavas De final - Volta



📺 @ESPNBrasil / @DisneyPlusBR pic.twitter.com/BdSs5nscOK — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 19, 2025

Con esta polémica victoria, Once Caldas se convirtió en el primer cuartofinalista de la Copa Sudamericana y espera rival de la llave entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.