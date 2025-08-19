;

VIDEOS. Huracán de Leo Gil se derrumba en cinco minutos y Once Caldas avanza a 4tos de la Copa Sudamericana

El “Globo” se puso en ventaja, pero en la siguiente jugada le empataron y se quedaron con un jugador menos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Durante la jornada de este martes, Once Caldas de Colombia se convirtió en el primer cuartofinalista de la Copa Sudamericana tras imponerse por 3-1 ante Huracán en Argentina.

En el partido disputado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Leonardo “Colo” Gil y sus compañeros buscaban revertir el gol de desventaja que se trajeron desde tierras cafeteras, pero, bajo una lluvia torrencial, sucumbieron a los contragolpes de la visita.

Si bien el encuentro comenzó de gran manera para el “Globo”, ya que se pusieron en ventaja con un gol de Matko Miljevic (39′) de penal, todo se les derrumbó en las dos jugadas siguientes.

Revisa también:

ADN

Tras sacar desde el medio, Once Caldas se fue al ataque de inmediato y, luego de un pase filtrado para Michael Barrios, este eludió al portero y entregó un preciso centro para que Dairo Moreno (40′) empatara el encuentro.

Cuando parecía que nada podía salir peor para los locales, apenas cinco minutos después, y a segundos de irse al descanso, Juan Bosanz fue expulsado con roja directa tras un fuerte codazo sobre uno de sus rivales.

Ya en la segunda mitad, y con superioridad numérica a su favor, Michael Barrios (65′) puso en ventaja a los colombianos tras un veloz contraataque. Todo lo sentenció el doblete de Dairo Moreno (88′).

Con esta polémica victoria, Once Caldas se convirtió en el primer cuartofinalista de la Copa Sudamericana y espera rival de la llave entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad