Chilena revela cuánto gastó para ver a los Backstreet Boys en Las Vegas y conocer a uno de los miembros

La periodista Javiera Rodríguez cumplió uno de sus mayores sueños: viajar a Las Vegas para ver a los Backstreet Boys y compartir un momento con Brian Littrell, uno de los integrantes de la mítica banda de los 90.

La fanática relató que logró abaratar costos canjeando millas para el pasaje y pagando cerca de 400 dólares por 4 noches de alojamiento. En total, el viaje le significó una inversión aproximada de 800 dólares, incluyendo entradas y el acceso a un exclusivo afterparty.

Rodríguez confesó que la experiencia fue “hacerle justicia a su historia”, ya que desde niña siguió a la agrupación. “Los escucho desde los siete años, su música me explotó el alma”, expresó en conversación con Las Últimas Noticias.

Durante el afterparty, la periodista tuvo la oportunidad de interactuar con Brian Littrell. “Me miró, le dije ‘Brian, soy de Chile’ y me saludó. Fue un momento increíble”, relató.

El gasto más alto de su aventura fue la entrada para estar en la zona cancha, que le costó 370 dólares, mientras que el acceso al evento privado posterior alcanzó los 224 dólares.

Sin embargo, asegura que valió cada peso: “Lo vivimos con intensidad, lo pasamos increíble y dependemos de nuestros bolsillos para cumplir sueños”, cerró Rodríguez.