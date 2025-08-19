;

Científicos confirman que tu perro puede leer tus emociones: descubre la razón según la ciencia

También se reveló que pueden leer expresiones faciales y sincronizar su ritmo cardíaco con el nuestro.

Javiera Rivera

Científicos confirman que tu perro puede leer tus emociones: descubre la razón según la ciencia

Científicos confirman que tu perro puede leer tus emociones: descubre la razón según la ciencia / Anastasiia Krivenok

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro aparece justo cuando estás triste o parece entender exactamente cómo te sientes? No es casualidad.

Investigaciones recientes citadas en The Conversation, revelan que los perros han desarrollado una habilidad única para “sentir” nuestras emociones, gracias a miles de años de convivencia con los humanos.

En ese sentido, diversos científicos explican que los perros poseen regiones cerebrales especializadas en procesar la voz humana y captar el tono emocional de nuestras palabras.

Además, pueden leer expresiones faciales y sincronizar su ritmo cardíaco con el nuestro durante momentos de estrés, un fenómeno conocido como contagio emocional.

Incluso la mirada entre dueño y perro provoca un aumento de oxitocina, la llamada “hormona del amor”, fortaleciendo un vínculo que va más allá de la amistad.

Según Laura Elin Pigott, especialista en neurociencias de la London South Bank University, “los perros no leen literalmente tu mente, pero responden emocionalmente a lo que proyectas”.

Desde el comportamiento hasta la química cerebral, todo indica que estos animales no solo nos acompañan físicamente, sino que también nos comprenden emocionalmente.

